اخنوش ولشكر يحتجّان ضد رفض “تمزيغ” الأوراق النقدية

هبة بريس – الرباط

ذكرت مصادر متطابقة أن الوزير عزيز أخنوش تدخل بصرامة ضد رفض البرلمان لقانون تمزيغ الأوراق النقدية، واحتج على نائب حزبه الذي لم يمنع هذا التصويت، مثلما احتج الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على نائبه في البرلمان الذي لم يمنع هذا التصويت.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة المعارض قد تقدم بمقترح تعديل يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، باعتبارها لغة رسمية معتمدة وفق دستور 2011 المعمول به.

ورفضت الحكومة ممثلة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس التعديل، مشددةً على أن “تكلفته ستكون باهظة”، وأنه “سيتطلب سحب الأوراق المالية والنقدية من السوق وإعادة طبعها”.

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