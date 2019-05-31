اختتام الليالي الثقافية والفنية الرمضانية الثالثة بمدينة بركان

هبة بريس : وجدة

في جو رمضاني روحاني جمع بين كل الشرائح العمرية،اختتمت يوم الخميس 30 ماي الجاري، الليالي الثقافية و الفنية الرمضانية التي نظمتها جماعة بركان بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي ببركان و المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة و الاتصال للشرق وجمعية الملتقى، وبحضور عامل صاحب الجلالة على اقليم بركان و رئيس جماعة بركان ورئيس المجلس العلمي واعضاء المجلس الجماعي والمنتخبين والبرلمانيين والسلطات المحلية والإقليمية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المصالح الامنية وفعاليات المجتمع المدني وفنانين.

وقد عرف هذا الحفل الختامي افتتاح فقراته بآيات بينات من الذكر الحكيم ،ثم النشيد الوطني ،تلته كلمة افتتاحية، كما شهد الحفل ، عدة فقرات أخرى وهي:

– الدعاء الناصري و أناشيد اخرى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من طرف مجموعة الهدى للمديح و السماع الصوفي؛

– توزيع الجوائز والشواهد على الفائزين في مختلف المسابقات المنظمة خلال هذه الدورة؛

– تكريم الفائزين في ترتيل وتجويد القرآن الكريم الذي أشرف عليه المجلس العلمي المحلي ، و يتعلق الأمر بكل من فاطمة الزهراء الصائغ، لمياء رحيم، زينب عبد الجليلي، محمد التازي، بوبكر عبو، منير الأبيض؛

– تكريم الفائزين في المسابقات التي أشرفت عليها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي ، و يتعلق الأمر بكل من : دعاء اعميمار، أية عنبر في مجال الشعر ، محمد قيلولي في فن الخطابة، سلمى بنوح في الفن التشكيلي؛

– توزيع الشواهد على الفرق المشاركة في هذه الايام الرمضانية كل من الشيخ علال الماحي،الشيخ احمد ليو، مجموعة العشران، مجموعة الهدى، مجموعة الرسالة، مجموعة الفاضولي، مجموعة بنات الشرق، مجموعة شذى النورين، مجموعة الرياض، الفكاهي يوسف حامدي وعبد الرزاق، سفيان اشرقي، المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات، جمعية زرياب النحاسية، مجموعة الطائفة العيساوية ومجموعة اهل الطائفة العيساوية، جمعيةالاعلام الالكتروني الليمون؛

– توزيع الجوائز الخاصة بالفرق الرياضية المشاركة في دوريات كرة القدم والتي أشرفت عليها جماعة بركان بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني والتي شاركت فيها 100 جمعية و1600 مشارك، وهي جمعية الاتحاد الرياضي، جمعية قدماء تلامذة مذاغ للثقافة والتنمية، أشبال الحي المحمدي، جمعية تريفة لكرة القدم؛

– توزيع الشواهد التقديرية على المشاركين في الدورة الثالثة؛

– توزيع شواهد تقديرية خاصة بمجموعة طلبة ساعدوا في تنظيم المكتبة الجماعية وهم كوثر راشدي، انس بلحاج، سعيد جوهري، محمد بوعلاوي.

– تكريم المشرفين على الدورة وهم مصطفى امبارمي، محمد بويعلاوي، عز الدين رفاعي، سعاد حميدة، نادية مومني، احميدة احريف، فتحي الزحاف عبد القادر ملوكي وعبد القادر صحراوي.

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