بعد زيارة الخلفي والحموشي… سفير السعودية يزور الوزير الرباح بمكتبه

هبة بريس ـ الرباط

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري يوم الأربعاء 22/05/2019م، بزيارة لعزيز ربَّاح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وذلك في مكتبه بالرباط.

وقد تناول الحديث بينهما العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.

هذا وسبق للسفير السعودي بالمغرب أن قام بزيارات مماثلة، من بينها زيارته للمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تلتها زيارة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وذلك يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري.

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