نوال بنعيسى تغادر المغرب وتطلب اللجوء السياسي بهولندا

هبة بريس - الرباط
غادرت الناشطة السياسية، نوال بنعيسى، تراب المغرب، رفقة ابنها، نحو الديار الهولندية، حيث طلبت اللجوء السياسي.
وكشفت بنعيسى، أنها تتواجد وابنها بمركز للاجئين بهولندا، الى حين نظر السلطات في طلب لجوئها.
هذا وقالت بنعيسى قبل يومين في تدوينة نشرتها على حسابها “الفيسبوكي:” : “كم اشتقت اليك والدي .. لاول مرۃ في حياتي ياتيني خبر مرض ابي ولا استطيع الركوض اليه..لاول مرۃ في حياتي يمرض ابي ولست بجانبه..لا استطيع عناقه..حضنه..البكاء علی صدره..لم ادري ان احتياجي اليك لن يدعني اتنفس .دموعي تخنقني ..اعذرني ابي فقد نسيت ولم انتبه وانا ارحل انه ممكن مرضك مرۃ اخری..كم كنت انانيۃ ..احتاج عناقك..يدك لاقبلها..صوتك يرضی عني..حنانك الذي كبرتني به..كم احبك ومحتاجۃ اليك..ياربي اكتب لي حضنه مرۃ اخری..ياربي اشفيه وخذ من عمري لاجله..لاستطيع تقبيل راسه ويده وضمه مرۃ اخری حبا وشوقا وبرا.”
غير راض!
في 10:05
تعنت الدولةالعميقة يضر کثيرا بمصالح المغرب۰ الشعب غير راض بتاتا عن هذه التصرفات الغير منطقية۰ نريد تغييرا جذريا والحق في التعبير عن الراي ولانريد استحمارنا۰ اين ذهبت ثروة البلاد۰ الا تخجلوا يا عادمي الضمير!
Moroccan Man
في 11:02
هاد الحراك كل واحد كيفاش استغلو،كاين لي مدبر منه طريف الخبز
متشرد
في 13:07
فراق أبيك أهون من العيش في هذه المزبلة التي شردت شبابها وقمعت الشعب والآتي أخطر وأقبح
غنمت فرصة لولوج اوروبا
في 13:48
هي لم تصدر في حقها اي ملاحقة قضائية، غنمت فرصة لولوج اوروبا.
المجدوب
في 13:54
الما والشطابا حتى لقاع لبحر. غير مأسوف عليك.
غير معروف
في 22:43
كان عليكي ان تبقى في الوطن مع ابيك وتقول الله المستعان وترفع يدك الى الله ان كنت في محنة لا ان تلجىء الى هولندة فعلا هذا الحراك كل واحد كيشفو من الزاوية التي ترضيه
غير معروف
في 00:30
أرض الله واسعة ، المغرب غني برجاله ونسائه الاوفياء ، المغرب بلد قوي بدينه وملكه وإجماعه الوطني ، ولا مكان فيه للخونة ، قبلك فعلتها أمينتو حيدر ، ماذا جنت ، لاشي إلا الذل والمهانة ،
أنتم وامتالكم تريدون دول السيبة ، ولا ترتاحون للعدل والقانون ، المغاربة سواسية أمام القانون ، لا يحق أن تعاقب الدولة فئة مذنبة وتعفو على أخرى أكثر إعتداء على استقرار البلاد .
أنا كمواطن لا أحزن ولا أطلب العفو ، حتى ولو كان أخا لي ،على من تعمد تخريب الإستقرار والإعتداء على الأشخاص والممتلكات ، ومحاولة القتل لرجال الامن وعرقلة عمل رجال الإنقاد وتنظيم أثر من 300 مظاهرة فوضوية بدون تلرخيص ، وتشجيع خروج الأطفال للشارع ، وتوقيف إمام من فوق منبر الجمعة وتلقي أموال من جهات خارجية معادية للمملكة والمساهمة في توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية وغيرها .
الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المس باستقرار البلاد والعباد .
عنتيل اليوم24
في 03:01
الما والشطابا حتى الواد الحار👎👎👎👎
بابا توندي
في 10:11
ايوا ارجعي اليه .مالك شكون لي جرى عليك باغيا ديري فيها مناضلة بزز .المغاربة كلهم مناضلون غا كاين كيناضل في صمت و هو مقهور و لا يرضى بدخول قوى خارجية في المشكل و هناك من يتلكك و يتخدها طريقا للغنى على حساب وطنه و ابناء جلدته و لا يهمه لا وطن و لا حتى ابنائه -راسي يا راسي-
بكر
في 10:22
بالماء وشطابا حتى قاع البحر