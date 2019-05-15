نوال بنعيسى تغادر المغرب وتطلب اللجوء السياسي بهولندا

هبة بريس - الرباط

غادرت الناشطة السياسية، نوال بنعيسى، تراب المغرب، رفقة ابنها، نحو الديار الهولندية، حيث طلبت اللجوء السياسي.

وكشفت بنعيسى، أنها تتواجد وابنها بمركز للاجئين بهولندا، الى حين نظر السلطات في طلب لجوئها.

هذا وقالت بنعيسى قبل يومين في تدوينة نشرتها على حسابها “الفيسبوكي:” : “كم اشتقت اليك والدي .. لاول مرۃ في حياتي ياتيني خبر مرض ابي ولا استطيع الركوض اليه..لاول مرۃ في حياتي يمرض ابي ولست بجانبه..لا استطيع عناقه..حضنه..البكاء علی صدره..لم ادري ان احتياجي اليك لن يدعني اتنفس .دموعي تخنقني ..اعذرني ابي فقد نسيت ولم انتبه وانا ارحل انه ممكن مرضك مرۃ اخری..كم كنت انانيۃ ..احتاج عناقك..يدك لاقبلها..صوتك يرضی عني..حنانك الذي كبرتني به..كم احبك ومحتاجۃ اليك..ياربي اكتب لي حضنه مرۃ اخری..ياربي اشفيه وخذ من عمري لاجله..لاستطيع تقبيل راسه ويده وضمه مرۃ اخری حبا وشوقا وبرا.”

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