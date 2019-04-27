العثماني :” دعاة تعديل الفصل 47 من الدستور يرفعون “شهادة اليأس” “.

هبة بريس - الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ان دعوات تعديل الفصل 47 من الدستور بما يتيح إمكانية ترؤس الحزب الحائز على المرتبة الثانية في الانتخابات للحكومة إذا لم يستطع الحزب الأول جمع أغلبية في مجلس النواب خلال فترة محددة ، “شهادة يأس” بالنسبة لاصحابه .

وتساءل العثماني خلال مشاركته في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بالرباط تحت عنوان “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس”، وذلك فعاليات الحملة الوطنية 15التي تنظمها الشبيبة ، عما إذا كان المغرب قد حل جميع مشاكله ولم يتبق سوى الفصل 47 من الدستور.

ودعا العثماني الواقفين وراء هذه الدعوات إلى ممارسة العمل السياسي الجاد واقناع المواطنين بالتصويت عليهم في الانتخابات حسب تعبيره .

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