محكمة الاستئناف في الرباط توقف محمد زيان لـ 3 أشهر

هبة بريس ـ الرباط

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط إدانة النقيب محمد زيان بحكم يقضي بتوقيفه لثلاثة أشهر عن العمل، بسبب ما اعتبرته “تجاوزات مهنية وادعاءات لا أساس لها من الصحة والقيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة”.

وجاء قرار المحكمة بناء على إحالة من الوكيل العام للمك بالرباط بشأن الشكاية الموجهة ضده، عقب تصريحه بأنه تسلم رسالة من ناصر الزفزافي بسجن عكاشة، وهو ما نفته بعد ذلك المديرية العامة للسجون عبر بلاغ لها.

ويشار ان محمد الزيان عضو في هيئة دفاع الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين، الذي حددت الجلسة الاولى الاستئنافية لقضيته يوم 09 أبريل المقبل.

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