حالة نادرة ومخيفة .. رجل ينبت الشعر في لسانه ويفقده النطق (صور)

هبة بريس - متابعة / وكالات

في واقعة طبية غريبة وفريدة من نوعها، فوجئ مُسن بريطاني بخصلات من الشعر القصير تنبت في لسانه، ما أعاق قدرته عن نطق الحروف والكلام.

وعلى الرغم أن الشفاء من مرض السرطان، يكاد يكون معجزة، إلا المتقاعد البالغ من العمر 74 عاماً، ميلفين مانسل، قد شُفي من مرض السرطان، لكنه فزع بعد أن نبت الشعر في لسانه وتعقدت قدرته على الكلام بعد العملية الجراحية.

وكان يعاني المسن البريطاني من مرض سرطان اللسان، لكنه أجرى عملية جراحية لاستئصال الورم وجزء من اللسان، وهو ما تحقق وشفي من المرض تماماً.

ولكي يتمكن المريض من الكلام، قام الجراحون بزراعة جلد انتزع من ذراعه في لسان الرجل، لكنهم نسوا أن يعالجوا قطعة الجلد المستمدة من الذراع بواسطة أشعة ليزر لمنع نمو الشعر مجدداً.

ولسوء الحظ، وفي حالة نادرة من الآثار الجانبية للعلاج، لم يعد مانسل قادرا على الكلام بعد نبت شعر أسود على لسانه.

وعلى الرغم من أن الرجل استعاد القدرة على الكلام بعد دروس في مستشفى طبي، وأن بقاء الشعر بعد نموه من جديد لا يفقده قدرته على الكلام فحسب، بل يمنعه من النوم أيضاً.

فكثيراً ما يصحو من النوم في منتصف الليل بسبب شعوره بوجود شيء غريب في فمه، وأنه يضطر إلى الذهاب إلى الحمام في الثانية فجراً من أجل قص شعر اللسان.

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