أم تتحول إلى “نينجا” لتنقذ ابنها من موت محقق (فيديو)

هبة بريس - متابعة / وكالات

أنقذت سرعة رد فعل أم، طفلًا من موت محقق، عندما كاد جسده أن يسحق تحت عجلات مقطورة.

ووفقا لما ذكره موقع “ديلي ميل” البريطاني، بدأ الفيديو الذي انتشر على عدد من مواقع التواصل، عندما كانت الأم تحمل ابنها على دراجة نارية يقودها الزوج، على الطريق السريع في منطقة “غوي” بمقاطعة “نام دينه” في فيتنام، وقامت سيارة بصدم دراجة الزوج، متسببة في ميل الدراجة وسقوط الأم وطفلها على الطريق السريع، فيما انزلق الطفل نحو منتصف الشارع، باتجاه مقطورة مسرعة في الاتجاه المعاكس على الجانب الآخر من الطريق.

وتمكنت الأم بأعجوبة في لحظة باستخدام سرعة رد فعلها في إنقاذ الطفل.

ووصف الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو على الإنترنت الواقعة بـ”المعجزة”، خاصة أن الطفل لم يصب بأذى، مشيدين برد فعل الأم السريع، في حين قال البعض إن مقطع الفيديو كان “لا يصدق” وأن الأم قد تحركت مثل “النينجا”.

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