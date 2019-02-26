تعجز عن تقبيل زوجها والسبب صادم

هبة بريس - متابعة / وكالات

كشفت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي السبب الذي يمنعها من تقبيل زوجها رغم حبها له.

وقالت المرأة إن زوجها لم يراجع طبيب الأسنان منذ زمن طويل، وكانت آخر زيارة له للطبيب عندما كان في سن الطفولة، ما جعلها تنفر منه وتمنعه من تقبيلها.

وأضافت كيم أن أسنان زوجها تحولت إلى اللون الأسود مع مرور الوقت، وهي تكره تقبيله، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكتبت كيم على موقع نيت مومز “لا يذهب زوجي إلى طبيب الأسنان على الإطلاق، آخر مرة زار فيها الطبيب كان طفلاً، وأرغمته والدته على ذلك، لكنه انتقل في سن المراهقة للعيش مع جده الذي سمح له بتناول المشروبات الغازية باستمرار، ولم يشجعه على تنظيف أسنانه أو زيارة طبيب الأسنان”.

وحاولت كيم تشجيع زوجها على زيارة الطبيب، وحددت له موعداً مع أحد الأطباء، لكنه يرفض المواعيد، ويستشيط غضباً كلما تحدثت عن الأمر.

وتفاعل مستخدمو الموقع مع المنشور، ونصح بعضهم كيم بهجران زوجها لحمله على تصليح وتنظيف أسنانه، وأكدت الكثيرات أنهن لن يقتربن من أزواجهن، أو يسمحن لهم بتقبيلهن، دون عناية بأسنانهم.

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