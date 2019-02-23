بسبب الغيرة .. المؤبد لأب قتل ابنته في ألمانيا

هبة بريس - متابعة / وكالات

قضت محكمة دوسلدورف الألمانية، الخميس، بسجن رجل مصري مدى الحياة، لقتله ابنته بسبب نوبة غيرة على زوجته.

وأشارت المحكمة الجزئية في حكمها إلى خطورة الجريمة، ومنعت إطلاق سراحه حتى بعد قضاء مدة السجن 15 عاما.

والمتهم، الذي عرف فقط باسم “أحمد. ف” والبالغ من العمر 33 عاما، وجد مذنبا في جريمة خنق ابنته (7 أعوام) في يوليو 2018، لأنه أراد الانتقام من زوجته التي كان يشك في خيانتها له.

من جانبه، أنكر أحمد الاتهامات وزعم أن ابنته ماتت في حادث.

وكانت زوجة المدان قد اتصلت بالشرطة بعد تلقيها مكالمة مصورة من أحمد شوهد فيها وهو يوجه مسدسا نحو ابنته الباكية داخل المنزل، وحين وصلت الشرطة عثروا على الابنة وقد ماتت خنقا.

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