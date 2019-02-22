في حالة نادرة .. ولادة طفلة بسنة ضخمة في فمها (صور)

هبة بريس - متابعة

استقبلت أم طفلتها الأولي بسعادة بالغة، لكن الأم التي تدعى أفري شعرت بالصدمة عندما اكتشفت في فم طفلتها الرضيعة سن ضخم وذلك بعد ولادة الطفل بأيام فقط.

في حين أن الطفل العادي يظهر أول سن لديه في عمر 4 إلى 7 شهور على أقل تقدير لكن طفلتها لم تكن تجاوزت الأسبوع بعد وهو ما جعلها تشعر بالخوف.

وبعد الذهاب بالرضيعة لعيادة طبيب الأسنان اكتشفت الأم أن الطفلة تعد واحدة من الحالات النادرة التي يولد فيها الأطفال بأسنان يطلق عليها الأطباء الأسنان الولادية، حيث يولد بعض الأطفال بسن أو أكثر وبذلك أصبحت هذه الطفلة أصغر مريضة في عيادة أطباء الأسنان.

وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على الطفلة التي تبلغ اليوم 4 شهور إلا أن الام تؤكد أن السن يكبر مع طفلتها يومًا بعد يوم حتى أصبح الآن ضخم للغاية ولا يفضل الأطباء إزالته.

حيث يعتبر الأطباء أن أسنان الولادة جزء من الأسنان اللبنية لذلك لا يجب التخلص منه وفي حالات نادرة جدًا تكون أسنان الولادة أسنان إضافية.

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