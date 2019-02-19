لأن الحكم امرأة .. إيران تلغي بث مباراة في البطولة الألمانية !

هبة بريس - متابعة / وكالات

ألغت إيران بث إحدى مباريات “البوندسليغا” مساء الجمعة، فالحكم كانت امرأة، ولا سيما أنها كانت ترتدي “شورت”. وبيبيانا ستاينهاوس هي المرأة الوحيدة التي تتولى التحكيم في بطولة كبيرة لكرة القدم بأوروبا.

حرم محبو كرة القدم في إيران من متابعة مباراة اليوم الثانية والعشرين من الدوري الألماني والتي جمعت بين بايرن مونيخ ونادي آوغسبورغ. فالتلفزيون الحكومي الإيراني (قناة إيريب) ألغى بث المباراة مساء الجمعة لأن الحكم كانت امرأة حسب ما أكدته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية. وبيبيانا ستاينهاوس هي أول امرأة، والوحيدة حتى اليوم، التي تتولى الإدارة التحكيمية لكبرى البطولات الأوروبية.

وقالت شبكة “أرد” ARD الألمانية (المؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني) إن الدافع الأساسي لهذا القرار هو أن الحكم كانت ترتدي سروالا قصيرا من نوع “شورت”. وأوضحت “دير شبيغل” أن القناة الإيرانية لم تذكر هذا السبب رسميا لتبرير إلغاء البث، بل أعلنت أن المباراة قد ألغيت!

لكن زي ستاينهاوس المتمثل في قميص قصير الكيمّيْن و”شورت” يعتبر مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة في إيران. وأوضحت مراسلة قناة “أرد” في إيران عبر تغريدة على تويتر “لست مخولا أن ترى شيئا من هذا القبيل في التلفزيون الحكومي الإيراني”. ولهذا لم يكن بإمكان قناة إيريب أن تقطع صور الحكم خلال المباشر، فلم يبقى أمامها سوى إلغاء البث الذي كان معلنا من قبل في جدول برامجها.

ويراقب التشريع الإسلامي في إيران عن كثب صورة النساء، إذ لا يمكن إظهارهن في أزياء قصيرة أو تكشف بعض أجزاء أجسادهن.

وببيانا ستاينهاوس البالغة من العمر 39 عاما بدأت في تحكيم مباريات دوري الدرجة الأولى بألمانيا لكرة القدم رجال في سبتمبر/أيلول 2017. ويلاقي أداؤها ترحيب خبراء كرة القدم.

وهي ليست المرة الأولى التي يلغى فيها أو يمنع بث فعاليات رياضية في إيران إذ تحظر أيضا العديد من الأفلام. ففي الماضي ولأسباب دينية مماثلة، لم تبث مراسم أو سحب قرعة منافسات دولية بالكامل. فخلال البطولة الآسيوية للفوتسال (كرة القدم داخل القاعات) في مايو/أيار الماضي والتي فاز فيها الفريق النسائي الإيراني، احتجت بعض اللاعبات علنا بشأن عدم بث مبارياتهن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0