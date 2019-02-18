المــالكي : سنقوم بمبادرات في الخليج حين تتوفر الشروط

هبة بريس ـ الرباط

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إنه “حين تتوفر الشروط (لم يحددها) في منطقة الخليج، سنقوم بمبادرات على مستوى الدبلوماسية البرلمانية”.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، في مقر البرلمان، أن “هناك وضع جديد بالخليج، وتطورات سريعة الإيقاع”.

واعتبر أن “المعالجة البرلمانية لأوضاع جديدة وسريعة الإيقاع، تتطلب إنضاج بعض الشروط، لنتخذ المبادرات الضرورية في هذا المجال”.

والخميس الماضي، نفى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ما تردد من أنباء عن استدعاء سفيري المملكة لدى السعودية والإمارات.

وقال بوريطة إن السفيرين “تركا بلدي عملهما للحضور للرباط من أجل اجتماعات طبيعية لدراسة التحولات التي تعرفها منطقة الخليج”.