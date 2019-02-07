الخارجية الأمريكية : الرباط وواشنطن ترغبان في “تعزيز التعاون”

هبة بريس

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بإفريقيا المندرجة ضمن الحوار الاستراتيجي المغرب – الولايات المتحدة انعقدت، في العاصمة واشنطن، بهدف “تعزيز التعاون على أساس المصالح المشتركة للبلدين في إفريقيا”.

وأفاد مكتب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في مذكرة لوسائل الاعلام، أن وفدي البلدين “اتفقا على الاستفادة من المبادرات الحالية لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها القارة”.

كما بحث الوفدان فرصا جديدة للتعاون الثلاثي الممكن في إفريقيا، بما في ذلك تنمية القطاعات المالية والتجارية وتمكين الشباب، فضلا عن مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات المصالح الأمنية في المنطقة وتعزيز الحكامة.

يذكر أنه بناء على القرار المتخذ في شتنبر الماضي من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي المغرب – الولايات المتحدة، انعقدت هذه الدورة الأولى بمشاركة وفد وزاري هام يقوده السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي.

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