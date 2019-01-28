الدار البيضاء .. وفاة سيدة حامل مصابة بفيروس “انفلونزا الخنازير”

هبة بريس - الرباط

توفيت صباح اليوم الاثنين، سيدة حامل مصابة ب”انفلونزا الخنازير” بمدينة الدار البيضاء.

وأكد يوسف بابا، المستشار الجماعي بجماعة مولاي يعقوب، خبر وفاة السيدة المنحدرة من اقليم مولاي يعقوب، نواحي مدينة فاس، والذي تابع طيلة الأيام حالتها الصحية.

وذكر المستشار الجماعي، أن الراحلة أصيبت بفيروس “H1N1 “وهي حامل بالشهر السابع، مشيرا الى أن حالتها تعتبر الوحيدة بالمغرب لم يجد الأطباء علاجا لها .

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة أكدت أن الوضعية الوبائية لمختلف فيروسات الأنفلونزا الموسمية بالمغرب “جد عادية ولا تدعو للقلق” .

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن تسجيل حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية (اش1ن1) يعتبر أمرا عاديا، حيث أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم البرد، كما هو ملاحظ بباقي دول العالم.

وأكد البلاغ أن الوزارة تقوم بتعزيز المراقبة الوبائية والمخبرية لهذا الداء خلال موسم البرد كل سنة، داعية بهذه المناسبة المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضد هذا المرض، ولاسيما النساء الحوامل كيفما كان عمر حملهن، والأطفال بين 6 أشهر وخمس سنوات، والأشخاص المسنون البالغون 65 سنة فما فوق، والمصابون بأمراض مزمنة.

كما طالبت الوزارة مهنيي الصحة بالالتزام بالسلوكيات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بصفة منتظمة، والحد من مخالطة المصابين بمرض الأنفلونزا، وتغطية الفم عند السعال أو العطس بمنديل ورقي أو بالمرفق، وعدم إعادة استعمال المناديل الورقية ، وتهوية الغرف.

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