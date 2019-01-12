العثماني يصف ممارسات المعارضة بجماعة طنجة ب” البلطجة “

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

انتقد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، اليوم السبت، فرق المعارضة بمجلس جماعة طنجة، متهما إياها بـ”التشويش” على حزبه من خلال سلك طريق “البلطجة”.

العثماني وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب صباح اليوم السبت 12 يناير بسلا ، قال أن المواقف التي عبرت عنها فرق المعارضة بمجلس جماعة طنجة وأيضا الرباط، تندرج في إطار “محاولات الإرباك” التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية الذي يسير مجلس جماعة طنجة.

العثماني أضاف ان هكذا سلوكيات تؤثر على الجميع معارضة واغلبية ، داعيا الى سلك طريق الديمقراطية واحترام القانون .

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 2 1