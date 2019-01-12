بنكيران عن ماء العينين:”هاديك حرية شخصية .. ومنها لله”

هبة بريس - الرباط

في أول خروج إعلامي له، علق الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، عن قضية القيادية بالحزب أمينة ماء العينين، وصورها التي أثارت جدلا كبيرا.

وقال بنكيران، في تصريح صحفي، أدلى به على هامش حضوره لأشغال المجلس الوطني المنعقد يومه السبت بسلا:”خلع ماء العينين لحجابها قرار شخصي، وهاد القرار بينها وبين الله ولا دخل للقانون في ذلك، اذن منها لله، حنا كحزب سياسي معندناش دخل بالموضوع”

وقصف بنكيران جميع الأشخاص الذي عبروا عن مساندتهم لماء العينين بعد تداول صورها، قائلا في هذا الصدد:”الاخوان اللي ساندوها معندهومش الحق، علاش يساندوها? هي راها قادة براسها وقادرة تدافع عن نفسها ومواقفها”

وأكد بنكيران على أن الحزب ليس خاصا بالمحجبات فقط، مشيرا الى أن المغربيات فيهن المحجبات وغير المحجبات، كما أن الحزب ليس محدودا لفئة واحدة، بل منفتح على الجميع”

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