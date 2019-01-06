بلال النتشة يشيد بدور جلالة الملك تجاه القدس ودعم صمود المقدسيين

هبة بريس ـ و م ع

اشاد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القدس ودعم صمود المقدسيين فيها.

وأعرب النتشة، خلال لقائه اليوم الأحد بمدينة رام الله، سفير المغرب لدى فلسطين، السيد محمد الحمزاوي، عن إشادته بالدور التاريخي الهام الذي يقوم به جلالة الملك تجاه مدينة القدس وسكانها، الذي يعزز صمود ورباط المقدسيين فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن النتشة أطلع السفير المغربي على صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية واليومية المريرة التي تعصف بمدينة القدس والمقدسيين المرابطين في حواريها المتصدين لمنهجية الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة ضدهم والآخذة في التصاعد، بهدف تهجيرهم خارج المدينة للتفرد بمقدراتها ومقدساتها والعبث بمحتوياتها الحضارية وتكريسها عاصمة للاحتلال.

وأضافت أن النتشة، بحث أيضا مع الدبلوماسي المغربي، سبل دعم وتثبيت الوجود المقدسي في العاصمة المحتلة، من النواحي التعليمية والاقتصادية والثقافية وكافة مناحي الحياة اليومية، من خلال مشاريع تلبي متطلبات الشارع المقدسي والمؤسسات المقدسية.

من جانبه، أكد السيد الحمزاوي أهمية التعاون المشترك بين السفارة المغربية والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، من خلال تنفيذ فعاليات مشتركة، مشددا على ضرورة دعم رباط المقدسيين في وجه الاحتلال ومخططاته.

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