من الـرباط .. رئيس الغابون يخاطب شعبه ليلة رأس السنة

هبة بريس

أفاد مصدر لوكالة “فرانس بريس”، أن الرئيس الغابوني علي بونغو يعتزم إلقاء خطاب يوم رأس السنة، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لوعكة صحية .

وذكر ذات المصدر، أن الرئيس الغابوني المتواجد حاليا بالمغرب لقضاء فترة نقاهته، سيتوجه إلى شعبه بخطاب من الرباط، ليلة رأس السنة.

وتابع المصدر أن الرئيس “أوكل إلى رئيس الوزراء ايمانويل ايسوزي نغوندت، بأن “يحقق توقعات المواطنين” إلى حين عودته إلى الغابون في تاريخ لم يتم تحديده.

هذا ولم يعد الرئيس البالغ 59 عاما الى الغابون منذ تعرضه لوعكة صحية في 24 أكتوبر في السعودية ثم نقله الى المغرب حيث لا يزال الى اليوم.

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