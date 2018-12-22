المغرب يرد بالمثل ويمنع دخول طائرة جمهور الفريق الجزائري

هبة بريس – متابعة
بعدما رفضت السلطات الجزائرية الأسبوع الماضي التأشير لطائرة جمهور اتحاد طنجة النزول بمطار بشار في الجنوب الجزائري ، وحرمان أزيد من 200 مشجع على مساندة فريقهم ، أقدمت وزارة الخارجية المغربية على رفض دخول الطائرة الجزائرية التي تقل جماهير فريق شبيبة الساورة الجزائري إلى المغرب.
وقال فريق شبيبة الساورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” أن وزارة الخارجية المغربية رفضت دخول الطائرة الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة متوجهين إلى الدار البيضاء ثم طنجة لمؤازرة فريقهم.
وأضاف الفريق الجزائري ” رغم قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الاجراءات القانونية و حصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية و كانت جميع الأمور حسنة جدا إلى غاية الساعة 14:30 تتدخل وزارة الخارجية المغربية و ترفض دخول الطائرة الأجواء المغربية “.
يذكر أن شبيبة الساورة سيواجه يوم غد الأحد نادي اتحاد طنجة بملعب طنجة الكبير برسم إياب الدور 32 من عصبة الأبطال الافريقية ويلزمه الفوز بأكثر من هدفين بعد هزيمته ذهابا بهدفين لصفر.
مواطن
في 20:37
هذا رد فعل صاءب لان الجزاءريين واعني السلطات كامونيين…يجب التعامل معهم بالمثل..بل وبطريقة تجعلهم يرضخون…
Hamza
في 20:46
Je crois que les autorités Marocaines ne devraient pas jouer à ce mauvais jeu avec nos frères Algériens et laisser le public faire son opinion.
Talhaoui
في 21:05
برافو قرار في في محله . الله يعطيكم الصحة. “العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم”
غيثة من الخميسات
في 21:05
العين بالعين والسن بالسن و البادئ أظلم
غير معروف
في 21:19
جميل جدا البادى اظلم
مواطن
في 21:31
اظن ان فريق شبيبة الساورة وجمهوره يعلمان السبب،لهذا لا يجب ان يتساءلا عن السبب كيفما كان الحال.الامر يهم وزارة النقل ووزارة الخارجية كذلك.