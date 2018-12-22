المغرب يرد بالمثل ويمنع دخول طائرة جمهور الفريق الجزائري

هبة بريس – متابعة

بعدما رفضت السلطات الجزائرية الأسبوع الماضي التأشير لطائرة جمهور اتحاد طنجة النزول بمطار بشار في الجنوب الجزائري ، وحرمان أزيد من 200 مشجع على مساندة فريقهم ، أقدمت وزارة الخارجية المغربية على رفض دخول الطائرة الجزائرية التي تقل جماهير فريق شبيبة الساورة الجزائري إلى المغرب.

وقال فريق شبيبة الساورة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” أن وزارة الخارجية المغربية رفضت دخول الطائرة الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة متوجهين إلى الدار البيضاء ثم طنجة لمؤازرة فريقهم.

وأضاف الفريق الجزائري ” رغم قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الاجراءات القانونية و حصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية و كانت جميع الأمور حسنة جدا إلى غاية الساعة 14:30 تتدخل وزارة الخارجية المغربية و ترفض دخول الطائرة الأجواء المغربية “.

يذكر أن شبيبة الساورة سيواجه يوم غد الأحد نادي اتحاد طنجة بملعب طنجة الكبير برسم إياب الدور 32 من عصبة الأبطال الافريقية ويلزمه الفوز بأكثر من هدفين بعد هزيمته ذهابا بهدفين لصفر.

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