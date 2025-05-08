أمن قلعة السراغنة يعتقل مبحوثا عنه ضبط متلبسا بحيازة الكوكايين ومخدر الشيرا
هبة بريس – محمد ضاهر
في إطار العمليات الامنية التي تباشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية قلعة السراغنة لمحاربة الجريمة، تم إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الإتجار في المخدرات.
و ضبط بحوزة المعني بالأمر لحظة إيقافه 22 غرام من مخدر الكوكايين و135 غرام من مخدر الشيرا مجزأة ومعدة للترويج ، وميزان الكتروني وبخاخ غاز lacrymogène ومدية كبيرة الحجم إضافة الى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
بناء عليه تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث والتقديم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الشرطة القضائية دارت خدمتها ووقفات المروج
الحل ماشي غير فالتوقيف ولكن فالتوعية والوقاية
الميزان الالكتروني والبخاخ دليل على الجاهزية للترويج
المدية الكبيرة كتشير حتى لاحتمال العنف فالنشاط ديالو
المخدرات كتحطم العائلات وكتخرب المجتمعات
هاد الكمية من الكوكايين والشيرا كانت غادي تدمر شباب بزاف
النيابة العامة غادي تكمل التحقيق فالإطار القانوني
المخدرات ولات آفة سامة كتهدد المجتمع
كل مرة كيتشد مروج ولكن كيبقاو اللي فالسوق
الفلوس اللي لقاو عندو من عائدات بيع السموم
المدن والقرى كلها ولات كتعيش تحت تهديد هاد السموم
الشباب خاصو بدائل ماشي سموم كتمرض العقل والجسد