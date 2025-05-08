أمن قلعة السراغنة يعتقل مبحوثا عنه ضبط متلبسا بحيازة الكوكايين ومخدر الشيرا

هبة بريس – محمد ضاهر

في إطار العمليات الامنية التي تباشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية قلعة السراغنة لمحاربة الجريمة، تم إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الإتجار في المخدرات.

و ضبط بحوزة المعني بالأمر لحظة إيقافه 22 غرام من مخدر الكوكايين و135 غرام من مخدر الشيرا مجزأة ومعدة للترويج ، وميزان الكتروني وبخاخ غاز lacrymogène ومدية كبيرة الحجم إضافة الى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

بناء عليه تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث والتقديم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.