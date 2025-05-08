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اعتقال - صورة تعبيرية
اعتقال - صورة تعبيرية

بيع الخمور للمسلمين بدون رخصة يجر مواطنا فرنسيا للقضاء بمراكش

8 مايو، 2025 - 10:26 صباحًا
16

هبة بريس – محمد ضاهر

أحالت عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، امس الاربعاء، بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.

وكان الأجنبي قد تم ايقافه داخل احدى دور الضيافة وهو متلبس بتقديم الخمور لزبناء الاقامة.

إلى ذلك قرر ممثل النيابة العامة متابعة الأجنبي في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها 1000 درهم.

تجدر الإشارة إلى ان العديد من الخروقات تعرفها بعض دور الضيافة سواء داخل المدينة العتيقة او بضواحي مراكش، إذ ان الكثير منها لا تتوفر على ترخيص بيع الخمور ومع ذلك تقوم بتقديمه للأبناء الشيء الذي يفوت على الدولة مبالغ ضريبية هامة.

8 مايو، 2025 - 10:26 صباحًا
16

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‫16 تعليقات

  2. الزبون الذي أراد اقتناء الخمر من المفروض أنه غير مسلم و إلا يجب على الدولة أن تزيد معلومة الديانة في البطاقة الوطنية لأن صاحب المتجر لايمكنه معرفة ديانة الزبون….

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  4. أحالت عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، امس الاربعاء، بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.

    رد

  6. وكان الأجنبي قد تم ايقافه داخل احدى دور الضيافة وهو متلبس بتقديم الخمور لزبناء الاقامة.

    رد

  8. بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.?????? داب فهم تسطى** ان الكثير منها لا تتوفر على ترخيص بيع الخمور ومع ذلك تقوم بتقديمه للأبناء الشيء الذي يفوت على الدولة مبالغ ضريبية هامة***
    .

    رد

  9. إلى ذلك قرر ممثل النيابة العامة متابعة الأجنبي في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها 1000 درهم.

    رد

  11. تجدر الإشارة إلى ان العديد من الخروقات تعرفها بعض دور الضيافة سواء داخل المدينة العتيقة او بضواحي مراكش، إذ ان الكثير منها لا تتوفر على ترخيص بيع الخمور ومع ذلك تقوم بتقديمه للأبناء الشيء الذي يفوت على الدولة مبالغ ضريبية هامة.

    رد

  12. خص الرخصة لبيع الخمر ام الخبائث. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا

    رد

  14. بانت ليكم غير الضريبة ف المحرمات الله امسخ من طبع مع المحرمات، لن تقوم للمسلمين قائمة مع كثرة الفساد والمفسدين الله امسخكم

    رد

  15. وكان الأجنبي قد تم ايقافه داخل احدى دور الضيافة وهو متلبس بتقديم الخمور لزبناء الاقامة.

    رد

  16. أحالت عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، امس الاربعاء، بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.

    رد

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