بيع الخمور للمسلمين بدون رخصة يجر مواطنا فرنسيا للقضاء بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

أحالت عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، امس الاربعاء، بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.

وكان الأجنبي قد تم ايقافه داخل احدى دور الضيافة وهو متلبس بتقديم الخمور لزبناء الاقامة.

إلى ذلك قرر ممثل النيابة العامة متابعة الأجنبي في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها 1000 درهم.

تجدر الإشارة إلى ان العديد من الخروقات تعرفها بعض دور الضيافة سواء داخل المدينة العتيقة او بضواحي مراكش، إذ ان الكثير منها لا تتوفر على ترخيص بيع الخمور ومع ذلك تقوم بتقديمه للأبناء الشيء الذي يفوت على الدولة مبالغ ضريبية هامة.