بيع الخمور للمسلمين بدون رخصة يجر مواطنا فرنسيا للقضاء بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
أحالت عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، امس الاربعاء، بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.
وكان الأجنبي قد تم ايقافه داخل احدى دور الضيافة وهو متلبس بتقديم الخمور لزبناء الاقامة.
إلى ذلك قرر ممثل النيابة العامة متابعة الأجنبي في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها 1000 درهم.
تجدر الإشارة إلى ان العديد من الخروقات تعرفها بعض دور الضيافة سواء داخل المدينة العتيقة او بضواحي مراكش، إذ ان الكثير منها لا تتوفر على ترخيص بيع الخمور ومع ذلك تقوم بتقديمه للأبناء الشيء الذي يفوت على الدولة مبالغ ضريبية هامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
هادشي كيبين أن بزاف ديال دور الضيافة خدامين بلا مراقبة
الزبون الذي أراد اقتناء الخمر من المفروض أنه غير مسلم و إلا يجب على الدولة أن تزيد معلومة الديانة في البطاقة الوطنية لأن صاحب المتجر لايمكنه معرفة ديانة الزبون….
كيفاش واحد أجنبي جاي لبلاد الناس وكيبدا يخالف القوانين بلا حساب
أحالت عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، امس الاربعاء، بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.
خص يكون تشديد فالمراقبة ومعاقبة أي واحد كيستغل الفوضى
وكان الأجنبي قد تم ايقافه داخل احدى دور الضيافة وهو متلبس بتقديم الخمور لزبناء الاقامة.
بيع الخمر بلا ترخيص راه خرق واضح وخاصو يتعاقب
بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.?????? داب فهم تسطى** ان الكثير منها لا تتوفر على ترخيص بيع الخمور ومع ذلك تقوم بتقديمه للأبناء الشيء الذي يفوت على الدولة مبالغ ضريبية هامة***
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إلى ذلك قرر ممثل النيابة العامة متابعة الأجنبي في حالة سراح مقابلة كفالة مالية قدرها 1000 درهم.
الدولة كتخسر بزاف من المداخيل بسبب هاد الممارسات العشوائية
تجدر الإشارة إلى ان العديد من الخروقات تعرفها بعض دور الضيافة سواء داخل المدينة العتيقة او بضواحي مراكش، إذ ان الكثير منها لا تتوفر على ترخيص بيع الخمور ومع ذلك تقوم بتقديمه للأبناء الشيء الذي يفوت على الدولة مبالغ ضريبية هامة.
خص الرخصة لبيع الخمر ام الخبائث. اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا
القانون خاصو يتطبق على الجميع سواء مغربي ولا أجنبي
بانت ليكم غير الضريبة ف المحرمات الله امسخ من طبع مع المحرمات، لن تقوم للمسلمين قائمة مع كثرة الفساد والمفسدين الله امسخكم
وكان الأجنبي قد تم ايقافه داخل احدى دور الضيافة وهو متلبس بتقديم الخمور لزبناء الاقامة.
أحالت عناصر الامن التابعة لولاية امن مراكش، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، امس الاربعاء، بجنحة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة.