ترامب ينهي تمويل خدمة البث العامة وهيئة الإذاعة الوطنية الفيدرالي

هبة بريس – وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ليلة الخميس ينهي بموجبه التمويل الفيدرالي لهيئة الإذاعة الوطنية NPR وخدمة البث العامة PBS.

وتتلقى NPR وPBS، اللتان طالما استهدفهما المحافظون لتخفيض تمويلهما، جزءا من تمويلهما عبر مؤسسة البث العامة CPB. إلا أن ترامب رأى أن هذا التمويل لم يعد ضروريا في البيئة الإعلامية الحالية.

وكتب ترامب في الأمر التنفيذي: “تمويل الحكومة لوسائل الإعلام في هذه البيئة.. يضر بمظهر الاستقلال الصحفي”.

وأضاف: “على مجلس مؤسسة البث العامة CPB وقف التمويل المباشر لـ NPR وPBS، تماشيا مع سياسة إدارتي لضمان عدم استخدام الأموال الفيدرالية لدعم تغطية إخبارية منحازة وحزبية. كما يجب على المجلس إلغاء التمويل المباشر الحالي بأقصى حد يسمح به القانون ورفض تقديم تمويل مستقبلي”.