close button
أمريكا.. مصرع مغربي وإصابة زوجته وأطفاله إثر حريق منزلي في نيوجرسي

أمريكا.. مصرع مغربي وإصابة زوجته وأطفاله إثر حريق منزلي في نيوجرسي

2 مايو، 2025 - 4:32 مساءً
0

هبة بريس – متابعة

لقي مواطن مغربي مقيم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مصرعه، متأثراً بجروح خطيرة نتيجة حريق اندلع في منزله أثناء نومه، فيما لا تزال زوجته وابنتيه “البالغتين من العمر 8 و 6سنوات” يرقدون في المستشفى في حالة حرجة.

ووفق ما أفادت به وسائل اعلام امريكية، فإن النيران اشتعلت في منزل الأسرة بشكل مفاجئ، خلال ساعات الليل، ما أدى إلى إصابة جميع أفراد الأسرة بحروق متفاوتة الخطورة، أسفرت عن وفاة رب الأسرة المنحدر من اقليم تزنيت متأثراً بإصاباته البليغة.

الحادث خلف حزناً كبيراً في أوساط الجالية المغربية، التي عبّرت عن صدمتها وتعاطفها مع الأسرة المكلومة.

ومن المنتظر أن تُفتح تحقيقات من قبل السلطات المحلية للوقوف على أسباب الحريق وظروفه.

2 مايو، 2025 - 4:32 مساءً
0

مقالات ذات صلة

مورسيا

مورسيا.. غياب تام للشغيلة المغربية في عيدها الأممي

2025-05-01 / 21:11
كندا.. نائب من أصول مغربية يفوز بمقعد برلماني عن الحزب الليبرالي

كندا.. نائب من أصول مغربية يفوز بمقعد برلماني عن…

2025-04-30 / 11:25
الكونغرس الغواتيمالي يشيد بقرار تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين باروبا

من الناظور إلى قلب أوروبا… شبكات إجرامية تحول القاصرين…

2025-04-29 / 17:33
الجالية المغربية تسقط في امتحان رخصة السياقة بإسبانيا

الجالية المغربية تسقط في امتحان رخصة السياقة بإسبانيا

2025-04-26 / 17:36
عصابات بلجيكا تجند قاصرين مغاربة في تجارة المخدرات

عصابات بلجيكا تجند قاصرين مغاربة في تجارة المخدرات

2025-04-26 / 15:18
عيد الملك.. المغاربة يصطادون سلعاً ثمينة بأثمان بخسة في أسواق هولندا

عيد الملك.. المغاربة يصطادون سلعاً ثمينة بأثمان بخسة في…

2025-04-26 / 09:25
من سجن الوداية إلى جواز بلجيكي.. عودة بلعيرج تفجر زلزالًا سياسياً في بروكسيل

من سجن الوداية إلى جواز بلجيكي.. عودة بلعيرج تفجر…

2025-04-25 / 11:14
فوضى في مليلية المحتلة.. مهاجرون يُمنعون من اللجوء رغم المواعيد الرسمية والاحتجاجات تشتعل

فوضى في مليلية المحتلة.. مهاجرون يُمنعون من اللجوء رغم…

2025-04-24 / 17:13
ألميرية .. احتجاجات الجالية المغربية على تغيير رخصة السياقة المغربية

ألميرية .. احتجاجات الجالية المغربية على تغيير رخصة السياقة…

2025-04-21 / 15:27
قتيلة و8 جرحى مغاربة في انقلاب سيارة فاركونيط بإيطاليا

قتيلة و8 جرحى مغاربة في انقلاب سيارة فاركونيط بإيطاليا

2025-04-21 / 12:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى