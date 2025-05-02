أمريكا.. مصرع مغربي وإصابة زوجته وأطفاله إثر حريق منزلي في نيوجرسي

هبة بريس – متابعة

لقي مواطن مغربي مقيم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مصرعه، متأثراً بجروح خطيرة نتيجة حريق اندلع في منزله أثناء نومه، فيما لا تزال زوجته وابنتيه “البالغتين من العمر 8 و 6سنوات” يرقدون في المستشفى في حالة حرجة.

ووفق ما أفادت به وسائل اعلام امريكية، فإن النيران اشتعلت في منزل الأسرة بشكل مفاجئ، خلال ساعات الليل، ما أدى إلى إصابة جميع أفراد الأسرة بحروق متفاوتة الخطورة، أسفرت عن وفاة رب الأسرة المنحدر من اقليم تزنيت متأثراً بإصاباته البليغة.

الحادث خلف حزناً كبيراً في أوساط الجالية المغربية، التي عبّرت عن صدمتها وتعاطفها مع الأسرة المكلومة.

ومن المنتظر أن تُفتح تحقيقات من قبل السلطات المحلية للوقوف على أسباب الحريق وظروفه.