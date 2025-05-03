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الحركة الشعبية ينتخب عزيز فصالي رئيسا للجنة شؤون مغاربة العالم الحركيين

الحركة الشعبية ينتخب عزيز فصالي رئيسا للجنة شؤون مغاربة العالم الحركيين

3 مايو، 2025 - 1:08 مساءً
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هبة بريس – الرباط

احتضن مقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، يوم الجمعة، اجتماعاً خصص لانتخاب رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بشؤون مغاربة العالم الحركيين، وذلك في إطار تعزيز حضور الحزب في صفوف الجالية المغربية بالخارج وتفعيل آليات التواصل والانخراط السياسي.

وتم خلال الاجتماع انتخاب عزيز فصالي، المقيم بفرنسا، رئيساً للجنة.

ويُعد فصالي الحاصل على عدة ديبلومات من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، حيث راكم تجربة مهمة كخبير محلف في مجال المحاسبة بفرنسا، ويُعول عليه لتفعيل دور اللجنة في تمثيل قضايا الجالية المغربية والدفاع عن مصالحها في إطار التوجهات العامة للحزب.

ويأتي هذا التعيين في سياق دينامية تنظيمية جديدة يشهدها الحزب، تهدف إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في العمل الحزبي والمؤسساتي، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين الحزب والجالية المغربية بمختلف دول الإقامة.

3 مايو، 2025 - 1:08 مساءً
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‫10 تعليقات

  4. كاينين كفاءات مغربية فالعالم كامل، خص الأحزاب تفتح ليهم الباب و تستافد من خبرتهم.

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  7. الحزب خاصو ما يبقاش غير شعارات، خاص تواصل حقيقي مع الجالية و حل المشاكل ديالهم.

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