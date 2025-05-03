الحركة الشعبية ينتخب عزيز فصالي رئيسا للجنة شؤون مغاربة العالم الحركيين
هبة بريس – الرباط
احتضن مقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، يوم الجمعة، اجتماعاً خصص لانتخاب رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بشؤون مغاربة العالم الحركيين، وذلك في إطار تعزيز حضور الحزب في صفوف الجالية المغربية بالخارج وتفعيل آليات التواصل والانخراط السياسي.
وتم خلال الاجتماع انتخاب عزيز فصالي، المقيم بفرنسا، رئيساً للجنة.
ويُعد فصالي الحاصل على عدة ديبلومات من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، حيث راكم تجربة مهمة كخبير محلف في مجال المحاسبة بفرنسا، ويُعول عليه لتفعيل دور اللجنة في تمثيل قضايا الجالية المغربية والدفاع عن مصالحها في إطار التوجهات العامة للحزب.
ويأتي هذا التعيين في سياق دينامية تنظيمية جديدة يشهدها الحزب، تهدف إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في العمل الحزبي والمؤسساتي، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين الحزب والجالية المغربية بمختلف دول الإقامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
اللي كيهمنا دابا هو شنو غادي يتدار فعلاً، ماشي غير مناصب و كلمات معسولة.
حنا كمغاربة العالم بغينا نشاركوا فصنع القرار، ماشي غير نبعثو العملة ونسكتو.
الحركة الشعبية دارت خطوة زوينة، ولكن واش غادي تكون المتابعة و النتائج؟
كاينين كفاءات مغربية فالعالم كامل، خص الأحزاب تفتح ليهم الباب و تستافد من خبرتهم.
نتمنى ما تكونش هاد اللجنة غير زينة فالصورة، خاص خدام حقيقي و ميداني.
الناس اللي برا كيعانيو فصمت، مزيان يكون عندهم صوت كيوصل لهمومهم للمغرب.
الحزب خاصو ما يبقاش غير شعارات، خاص تواصل حقيقي مع الجالية و حل المشاكل ديالهم.
أخيرا بداو كيعتارفو بالجالية كجزء مهم من مستقبل المغرب السياسي.
عزيز فصالي باين عليه كفاءة، نتمنى يكون قد الثقة اللي تعطاتو.
خطوة مزيانة، حيت مغاربة الخارج خاصهم يكونو مسموعين و ممثلين حتى فالأحزاب.