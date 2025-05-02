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إحباط محاولة تهريب طنين من الشيرا بمعبر الكركارات وإيقاف متورطين

إحباط محاولة تهريب طنين من الشيرا بمعبر الكركارات وإيقاف متورطين

2 مايو، 2025 - 10:35 مساءً
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تمكّنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك، زوال اليوم الجمعة 2 ماي، من إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بمعبر الكركارات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، وأسفرت العملية عن حجز طنين من مخدر الشيرا.

وجاءت هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار مراقبة مشددة على المعبر الحدودي، حيث أفضت إجراءات التفتيش الدقيقة، التي استعانت بالكلاب البوليسية المدربة، إلى اكتشاف شحنات المخدرات مخبأة بعناية ضمن حمولة من مواد البناء، على متن شاحنتين تحملان لوحات ترقيم مغربية. وكانت الشاحنتان في طريقهما إلى إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتم في إطار نفس العملية توقيف سائقي الشاحنتين، البالغين من العمر 40 و47 سنة، حيث جرى وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث حول جميع ملابسات القضية، وتحديد هويات كافة المتورطين المفترضين، وكذا رصد الامتدادات المحلية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.

وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، لا سيما التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يواصل معبر الكركارات لعب دور محوري في التصدي لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

 

2 مايو، 2025 - 10:35 مساءً
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