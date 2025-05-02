الناظور.. فلاحون ينتفضون ضد «الـ4 ساعات» ويطالبون بإنصاف مائي بعد انتعاش السدود

هبة بريس – محمد زريوح

يعتزم فلاحو مدينة زايو باقليم الناظور الخروج في وقفة احتجاجية صباح الاثنين 5 ماي الجاري، أمام تقسيمة زايو التابعة للمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، تنديداً بما وصفوه بالقرار المجحف المتعلق بتقليص مدة السقي إلى أربع ساعات فقط خلال الدورة المقبلة بسهل صبرة بجماعة أولاد ستوت.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق حالة من التذمر المتزايد وسط المزارعين، الذين يرون في القرار تهديداً مباشراً لنشاطهم الفلاحي ومعاشهم اليومي، خاصة وأنهم كانوا يعولون على الموسم الحالي لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال سنوات الجفاف السابقة.

من وجهة نظر الفلاحين، فإن القرار يفتقد للمبررات الواقعية، لا سيما في ظل تحسن الوضعية المائية بالمنطقة، حيث ارتفعت نسبة ملء سد محمد الخامس إلى حوالي 140 مليون متر مكعب، مقارنة بـ11 مليون متر مكعب فقط في نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا السياق، يصر المحتجون على أن استمرار العمل بنفس الحصة الزمنية السابقة لم يعد مقبولاً، معتبرين أن أربع ساعات فقط لا تكفي لري المساحات المزروعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واحتياج المزروعات إلى كميات أكبر من المياه.

ويلفت الفلاحون الانتباه إلى أن هذا القرار قد تكون له انعكاسات سلبية على المحاصيل، مؤكدين أن ضعف الري في هذه المرحلة الحساسة قد يؤدي إلى خسائر فادحة، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المحلي ويعمق معاناة الساكنة القروية.

وفي ظل هذا الوضع، يطالب المزارعون بضرورة مراجعة برنامج السقي المعتمد، على أن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المناخية والمائية الجديدة، ويضمن توزيعاً عادلاً ومنصفاً لحصص المياه بما يخدم مصلحة الفلاحين واستقرارهم الاجتماعي.

كما دعا المحتجون الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول معهم، من أجل التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استدامة النشاط الفلاحي، وتحافظ على المكتسبات الفلاحية التي حققتها المنطقة في السنوات الأخيرة رغم التحديات المناخية.