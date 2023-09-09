زلزال الحوز.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إرسال وفد للمساعدة في عمليات الإنقاذ

2023-09-09 / 20:37
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هبة بريس - متابعة

تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت هاتفيا مع نظيره المغربي عبد اللطيف لودي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد، وأبلغه أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بإرسال وفد للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة المتضررة.

وأضاف غالانت، على ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “جزء كبير من اتفاقيات إبراهيم هو الالتزام المتبادل بين الدولتين بالوقوف إلى جانب بعضهما بعضا في لحظات الأزمة الوطنية. ودولة إسرائيل تمد يدها وستساعد المغرب بقدر الضرورة في هذا الوقت العصيب”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تضامنه مع المغرب، وقال في برقية تعزية بعث بها للرباط “شعب إسرائيل يتضامن مع أصدقائنا في المغرب في أوقاتهم الصعبة، ويصلي من أجل سلامتهم، وسنساعد قدر الحاجة”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقطع متلفز نشرته الوزارة على حسابها بمنصة “إكس” مساء اليوم السبت: “قلبنا مع الشعب المغربي، فور ورود التقرير بوقوع كارثة الزلزال، توجهنا للحكومة المغربية وعرضنا (تقديم) مساعدات إنسانية وفريق إنقاذ مستعد للخروج بشكل فوري”.

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