سلا الجديدة.. روائح كريهة تؤرق ساكنة حي المعمورة وتهدد صحتها

هبة بريس – سلا

يعيش ساكنة حي المعمورة بمدينة سلا الجديدة على وقع معاناة يومية بسبب روائح كريهة ومزعجة تنبعث من قطعة أرضية متواجدة بمحاذاة “إقامة الوفاق” و”إقامة الصفاء 3″ تُستغل كمكان للرعي من طرف بعض مربي الماشية، حيث تتراكم بقايا الروث بشكل يهدد سلامة البيئة وصحة المواطنين.

وقد دفع هذا الوضع المكاتب المسيرة للاقامات المتواجدة بالحي إلى التحرك، حيث تم تقديم شكاية رسمية إلى قائد المقاطعة المعنية.

وحسب مصدر خاص, فقد حاول قائد المنطقة “التهرب من تسلم الشكاية”، قبل أن يقوم باستدعاء مالك الأرض ومنحه مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لإزالة الروث المسبب للروائح.

كما قررت الساكنة إرسال الشكاية عبر البريد المضمون لضمان التوصل بها رسمياً، كما يجري التنسيق مع مكاتب تسيير إقامات مجاورة من أجل تقديم شكاية جماعية إلى ديوان السيد العامل، والمضي قدماً في تفعيل كافة الوسائل القانونية المتاحة لمعالجة هذا الوضع البيئي المقلق.

ويأمل سكان الحي في استجابة سريعة من الجهات المعنية، من أجل إنهاء هذه المعاناة وضمان حقهم في بيئة سليمة وصحية وآمنة.