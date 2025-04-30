الحسيمة…مختل عقليا يثير حالة من الهلع وسط المدينة
فكري ولد علي -هبة بريس
تمكنت عناصر الأمن بمدينة الحسيمة مساء يوم أمس الثلاثاء 29 ابريل، من إيقاف شخص أثار حالة من الفوضى والرعب في صفوف السكان والمواطنون الذين كانوا يتجولون بشارع محمد الحامس والازقة المتفرعة عنه بوسط المدينة.
شهود عيان افادوا في تصريحهم أن الشخص المعني، والذي كان في مظهر هيجان، عمد في لحظة من الهستيريا والإنفعال الشديد إلى تكسير زجاج سيارة أجرة من النوع الثاني كانت مركونة بنفس الشارع الرئيسي بعدما ضربها برأسه.
ومباشرة بعد إيقافه من طرف عناصر الأمن تم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى بشارع محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث تبين أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وتنتابه نوبات هستيرية حادة.
وأكدت مصادر مطلعة على مجريات الوقائع أن صاحب سيارة الأجرة التي هشم زجاجها تنازل عن متابعته القانونية لهذا الشخص بعدما تأكد أنه مختل عقليا ويعاني من مرض نفسي، وانه سيحال على مستشفى الامراض العقلية والنفسية بنفس المدينة.
وفي سياق متصل كانت العديد من الأصوات بالمدينة تنادي بمزيد من الإهتمام بوضعية هؤلاء الأشخاص وتمكينهم من العلاج والمتابعة الطبية الضرورية وإيداعهم مراكز الإيواء المناسية والمختصة وذلك حماية لأسرهم ولمحيطهم من المخاطر التي تحدق بهم بسبب السلوكات العدوانية التي تصدر عنهم.
وكانت هذه الأصوات قد أثارت في وقت سابق نواقص وعيوب الحملات الموسمية التي تجريها السلطات المحلية وكل الجهات المعنية في بعض المناسبات أو بناء على شكايات وملتمسات، حيث تبين عدم فعالية ونجاعة هذه التدخلات في غياب التعاطي مع الظاهرة بمقاربة شمولية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
الشرطة خصها تكون حاضرة في مثل هذه الحالات لضمان الأمان.
التعامل مع المختلين عقليًا يتطلب هدوء وحذر، كما وقع في الحسيمة.
يجب التبليغ عن أي تصرف غريب، كما وقع في الحسيمة.
نصيحة للجميع: الحذر فالمناطق المزدحمة بعد ما وقع فالحسيمة.
خاص نتجنبوا المواجهة مع مختلين عقليين في الأماكن العامة.
حالة الهلع في الحسيمة سببها مختل عقلي، خاص توخي الحذر.
المختلين عقليًا في الأماكن العامة كيشكلوا تهديدًا للسلامة.
خاص الحذر فالمناطق العامة بعد ما وقع في الحسيمة.
الحسيمة شهدت حالة خوف بسبب مختل عقلي خاص التعامل بحذر.
وجود مختل عقلي فالحسيمة خلق القلق، خصنا الوعي.
المختل العقلي في الحسيمة أثر على السكينة العامة، خاص اليقظة.
الوجود المفاجئ لمختل عقلي فالحسيمة كيحتم ضرورة اليقظة.
المختلين عقليًا فالمجتمع يسببون خطرًا يجب تجنبهم.
خاصنا نكونوا حذرين فالأماكن العامة بعد أحداث الحسيمة.
مختل عقليًا فالحسيمة سبب حالة من الهلع وسط المدينة خاص الحذر.
الحسيمة تعرضت لموقف خطير بسبب مختل عقلي، خاص الحذر.
في مثل هذه المواقف، التبليغ السريع هو الحل كما في الحسيمة.
تواجد مختل عقلي وسط المدينة خلق الفوضى، ضروري الحذر.
الحسيمة عاشت حالة من الفوضى بسبب المختل العقلي، الحذر ضروري.