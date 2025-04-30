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بنكيران
بنكيران

حزب مغربي يجدد دعمه لمغربية الصحراء.. وهل لديه شك في ذلك ؟

30 أبريل، 2025 - 12:05 مساءً
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هبة بريس – الرباط

جدد حزب العدالة والتنمية، خلال مؤتمره الوطني التاسع، دعمه الثابت والراسخ لمغربية الصحراء، مؤكداً التزامه المستمر بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الحزب في بيانه الختامي أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الوحيد والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية على المستوى الدولي، وخاصة مواقف عدد من القوى العالمية الكبرى التي دعمت الطرح المغربي، في مقابل تراجع وانعزال الطرح الانفصالي.

ورغم تجديد الحزب لهذا الموقف، تطرح صيغة البيان تساؤلات لدى بعض المتابعين حول ما إذا كان هذا التأكيد يحمل في طياته رداً على تشكيك سابق أو تأكيداً على موقف كان يجب أن يظل بديهياً لا يحتاج إلى إعادة تأكيد.

وحسب عدد من المتتبعين, فالموقف من قضية الصحراء المغربية، بالنسبة لأي فاعل سياسي وطني، يُفترض أن يكون من الثوابت التي لا تحتاج إلى تجديد أو تأكيد متكرر، الأمر الذي يدفع البعض للتساؤل: هل كان هناك ما يستدعي هذا التجديد في الموقف؟

30 أبريل، 2025 - 12:05 مساءً
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