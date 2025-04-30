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حصري.. شكاية مجهولة تجر موظفين بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش للتحقيق

حصري.. شكاية مجهولة تجر موظفين بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش للتحقيق

30 أبريل، 2025 - 11:07 صباحًا
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هبة بريس – محمد ضاهر

علمت الجريدة من مصادر موثوقة، أن عناصر الفرقة المالية والاقتصادية الاولى للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، فتحت تحقيقا تحت اشراف النيابة العامة بخصوص شكاية مجهولة تتهم موظفين جماعيين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالفساد وسوء التدبير.

وحسب نفس المصادر، فعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى للشرطة القضائية، قامت بالاستماع للعديد من موظفين داخل سوق الجملة للخضر والفواكه يوم امس الثلاثاء، لتعميق البحث والتحقيق معهم حول الاتهامات الموجهة إليهم الواردة في الشكايات المجهولة التي توصلت بها النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق مع كل اسم ذكر في الوثيقة المجهولة.

ولم تستبعد نفس المصادر أن تقوم النيابة العامة المختصة، بناء على التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى للشرطة القضائية، باستدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمامها، من أجل ما نسب إليهم في الشكاية المجهولة.

30 أبريل، 2025 - 11:07 صباحًا
17

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‫17 تعليقات

  1. سوق الجملة يجب أن يكون نموذجاً في الشفافية والنزاهة وليس مرتعاً للفساد.

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  7. من الضروري تطهير المرافق العمومية من كل أشكال الفساد الإداري والمالي.

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