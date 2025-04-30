حصري.. شكاية مجهولة تجر موظفين بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش للتحقيق
هبة بريس – محمد ضاهر
علمت الجريدة من مصادر موثوقة، أن عناصر الفرقة المالية والاقتصادية الاولى للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، فتحت تحقيقا تحت اشراف النيابة العامة بخصوص شكاية مجهولة تتهم موظفين جماعيين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالفساد وسوء التدبير.
وحسب نفس المصادر، فعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى للشرطة القضائية، قامت بالاستماع للعديد من موظفين داخل سوق الجملة للخضر والفواكه يوم امس الثلاثاء، لتعميق البحث والتحقيق معهم حول الاتهامات الموجهة إليهم الواردة في الشكايات المجهولة التي توصلت بها النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق مع كل اسم ذكر في الوثيقة المجهولة.
ولم تستبعد نفس المصادر أن تقوم النيابة العامة المختصة، بناء على التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى للشرطة القضائية، باستدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمامها، من أجل ما نسب إليهم في الشكاية المجهولة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
سوق الجملة يجب أن يكون نموذجاً في الشفافية والنزاهة وليس مرتعاً للفساد.
يجب أن تكون التحقيقات شفافة وتؤدي إلى محاسبة كل متورط.
الشفافية هي الحل باش نرجعو الثقة بين المواطن والإدارة.
لا يمكن السكوت عن استغلال المال العام والعبث بتدبير المؤسسات.
خاص البوليس يزيدو القدام وما يخليوش حتى واحد فوق القانون.
نتمنى أن لا يُغلق الملف دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عنه.
من الضروري تطهير المرافق العمومية من كل أشكال الفساد الإداري والمالي.
كاينين ناس كيخافو يبلغو، ولكن الشكايات المجهولة كتفضح بزاف.
الفساد في الأسواق الجماعية خطر يهدد الاقتصاد المحلي ويجب مواجهته بحزم.
العدالة يجب أن تكون سريعة وفعالة حتى لا يشعر المواطن بالإحباط.
نتمنى ما يكونوش كباش فداء ويتحاسب كل من تبت تورطو.
سوق الخضر والفواكه خاصو يكون فيه نظام وماشي عشوائية وتسيب.
النيابة العامة خاصها تكون صارمة مع كلشي اللي تورط.
الفساد فبحال هاد الأسواق كيخلي الثقة ديال الناس تطيح فالدولة.
بزاف ديال الموظفين كيديرو ما بغاو حيت ما كاينش مراقبة.
وجود شكايات مجهولة دليل على الخوف من الانتقام، ويجب حماية المبلغين.
تكرار هذه الفضائح يسيء إلى سمعة المدينة ويؤثر على ثقة المواطنين.