ماراطون الرباط الدولي.. العداءة المغربية رحمة الطاهري تحرز اللقب

2024-04-21 / 11:53
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أحرزت العداءة المغربية رحمة الطاهري، اليوم الأحد، لقب الدورة السابعة للماراطون الدولي للرباط بعد اجتيازها خط الوصول في توقيت ساعتين و25 دقيقة و30 ثانية.

وتقدمت الطاهري على مواطنتها كوثر فركوسي (2 س 25د 35 ث)، والإثيوبية أسيمارايش ناغا (2 س و 26 د و 55 ث).

وبالنسبة للذكور أحرز العداء الإثيوبي أديسو نيغاش واكي، لقب الدورة السابعة لنصف الماراطون الدولي للرباط، قاطعا مسافة السباق في ظرف ساعة واحدة و 00 د و27 ث.

وعاد المركزان الثاني والثالث على التوالي للمغربي عمر آيت شيتاشن (1 س و00 د و29 ث) والمغربي هشام أولدها (1 س و00د و57 ث).

2024-04-21 / 11:53
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