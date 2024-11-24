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طقس الأحد.. سماء قليلة السحب إلى غائمة

24 نوفمبر، 2024 - 9:03 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نسبيا فوق السواحل والسهول الواقعة غرب الأطلس ومنطقة سوس والأقاليم الصحراوية.
كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا شمال ووسط البلاد.
وستهم بعض القطرات المطرية المتفرقة، خلال الصباح، الأطلس الكبير ومناطقه الشرقية المجاورة، فضلا عن تناثر غبار محلي بالمنطقة الشرقية والمناطق الوسطى والجنوبية.
وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من منطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى والأطلسين الكبير والصغير والمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بكل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس والشياظمة وعبدة، ودكالة، ومنطقة الغرب، وستكون ما بين 12 و 17 درجة بباقي ربوع المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وشمال طانطان، فيما سيكون قليل الهيجان في باقي السواحل

24 نوفمبر، 2024 - 9:03 صباحًا
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