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وليد كبير: “نظام العسكر الجزائري سبب مشاكل المنطقة المغاربية”

24 نوفمبر، 2024 - 1:02 صباحًا
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هبة بريس – يوسف أقضاض

اتهم الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، نظام العسكر في الجزائر بأنه السبب الرئيسي للمشاكل التي تعيشها المنطقة المغاربية، خصوصًا مع المغرب. واعتبر في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” أن هذا النظام لن يكون أبدًا جزءًا من الحل، بل هو مصدر المشكلة.

وأضاف وليد كبير: “لن تكون هناك علاقات طبيعية بين الجزائر والمغرب دون الإطاحة بهذا النظام الذي يتبنى عقيدة العداء تجاه المملكة المغربية”. كما شدد على أن “من يعتقد بخلاف ذلك فهو واهم”.

وفي سياق ردود الأفعال على تصريحاته، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات القوية ضد النظام الجزائري، حيث وصفه البعض بـ “نظام العسكر المجرم الذي يوشك على السقوط”. كما اتهم آخرون الجزائر بعدم اهتمامها بمصلحة شعبها، بل بمصالح النظام فقط، مشيرين إلى أن الجزائر في حاجة إلى تغيير جذري.

وقال أحد المتابعين: “من المستحيل أن تكون هناك علاقة طبيعية بين المغرب والجزائر في ظل وجود نظام شيوعي حاقد، لا تهمه مصلحة الجزائر بقدر ما تهمه السياسات التي تعرقل العلاقات الثنائية والمغاربية”.

تعيش المنطقة المغاربية، كما أكد المتابعون، حالة من التراجع في مجالات عديدة، مما يعرقل التنمية الاقتصادية ويعطل مشروع الوحدة المغاربية.
ويرى الكثيرون أن عقليات النظام الجزائري التي تتسم بالتمسك بأساليب قديمة قد تجاوزها الزمن، تعد من أبرز العوائق التي تمنع تقدم المنطقة.

24 نوفمبر، 2024 - 1:02 صباحًا
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