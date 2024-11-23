الاتحاد الموريتاني يقيل مدرب المرابطين لكرة القدم

هبة بريس

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، فك الارتباط مع مدرب المنتخب الموريتاني أمير عبدو، بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025” .

وقال الاتحاد في بيان رسمي عقب اجتماع طارئ لمجلسه الإداري، “إنه تم فك الارتباط مع أمير عبدو بالتراضي بين الطرفين، وذلك أياما قليلة بعد إخفاق المدرب في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب”.

وأضاف الاتحاد أنه” تم الاتفاق بين رئيس الاتحاد وعبدو (52 عاما) المتحدر من جزر القمر على فك العقد بالتراضي بين الطرفين”.

وفشل المنتخب الموريتاني في التأهل لـ”كان المغرب” ، بالرغم من انتصاره الثلاثاء الماضي على الرأس الأخضر (1 – 0) برسم الجولة السادسة للمجموعة الثالثة.

وكان أنصار المنتخب الموريتاني يأملون في أن يبصم على مسار أفضل في هذه المنافسة القارية خصوصا بعد أن تمكن في نهائيات النسخة السابقة بكوت ديفوار من التأهل للدور الثاني إثر فوزه على منتخب الجزائر.