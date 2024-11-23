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شاحنات النقل الدولي
شاحنات النقل الدولي

اعتداءات العصابات و”الحراكة” على سائقي الشاحنات الدولية تصل للبرلمان

23 نوفمبر، 2024 - 8:13 مساءً
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سفيان خلوق – هبة بريس

استنكر سائقو شاحنات النقل الدولي الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها على الطرق السيارة في المغرب، والتي يرتكبها أفراد من عصابات الجانحين والمهاجرين غير الشرعيين

وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري هذه القضية في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية سائقي الشاحنات الدولية من هذه الاعتداءات.

وأكد النائب الاستقلالي أن المعتدين يتعمدون التخطيط والكمين لشاحنات النقل، حيث يهاجمون السائقين بالضرب والجرح، ويتسببون في خسائر مادية كبيرة للشاحنات والسلع.

وأضاف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب أن هؤلاء المعتدين يتلفون الأختام الجمركية للشاحنات، ما يعرض شركات النقل لفرض غرامات مالية من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى إلزام المهنيين بدفع تعويضات مالية تثقل كاهلهم.

كما أشار النائب البرلماني إلى أن الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات أصبحت تتلقى بشكل متزايد شكاوى من مهنيي القطاع وشركات النقل الدولي حول تعرض السائقين لاعتداءات متنوعة.

23 نوفمبر، 2024 - 8:13 مساءً
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