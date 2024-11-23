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التحقيق مع شرطي في الرباط بتهمة التدخل غير المشروع لصالح شخص

23 نوفمبر، 2024 - 6:37 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، اليوم السبت 23 نونبر، عن فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي برتبة حارس أمن، يشتبه في تورطه في استغلال النفوذ وإساءة استخدام معدات وظيفية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشرطي استولى على جهاز اتصال لاسلكي أثناء عمله في قاعة القيادة والتنسيق، واستخدمه بطريقة غير قانونية للتدخل لصالح شخص كان تحت إجراءات مراقبة أمنية في الشارع العام.

تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار انتهاء التحقيق للكشف عن ملابسات القضية وخلفياتها.

وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتوقيف الشرطي مؤقتًا عن العمل إلى حين انتهاء البحث القضائي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة بحقه.

23 نوفمبر، 2024 - 6:37 مساءً
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