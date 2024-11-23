سيارة مغربية الصنع تفوز بجائزة أفضل تصميم بألمانيا

هبة بريس

حصدت سيارة “فيات توبولينو”، التي يتم تجميعها في مصنع القنيطرة، جائزة “أفضل تصميم جديد لعام 2024” ضمن فئة السيارات الصغيرة في مسابقة “أوتونيس”، التي تنظمها المجلة الألمانية “Auto Motor und Sport’.

السيارة الكهربائية

ونجحت هذه السيارة الكهربائية المدمجة، المعروفة باسم “توبولينو” أو “الفأر الصغير” بالإيطالية، في نيل إعجاب الجمهور بعد حصولها على 37.1% من أصوات القراء. وقد تميز تصميمها بدمج التراث الإيطالي مع الصناعة المغربية، مما جعلها تحظى بتقدير واسع.

وتعد النسخة الجديدة من “فيات توبولينو” إعادة إحياء للطراز الكلاسيكي الذي تم إنتاجه بين عامي 1936 و1955، حيث تعكس جوهر “دولتشي فيتا” الإيطالي مع تضمين تقنيات حديثة ومستدامة.

صديقة للبيئة

وتم تصميم هذه السيارة لتلبية احتياجات التنقل داخل المدن، حيث تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترًا في الساعة، وتوفر مدى يصل إلى 75 كيلومترًا. وتستهدف “فيات توبولينو” فئة الشباب الذين يبحثون عن وسائل نقل صديقة للبيئة وذات تكلفة ميسورة.

ويتم إنتاج السيارة في منشآت متطورة بمدينة القنيطرة، مما يعكس النمو المستمر لصناعة السيارات في المغرب. بفضل محرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط وبطارية يمكن شحنها بالكامل في غضون أربع ساعات، حيث تجمع “فيات توبولينو” بين العملية، الأناقة، والاستدامة.

وتعكس هذه الإنجازات التقنية والتصنيع المحلي مكانة المغرب المتصاعدة كفاعل أساسي في سلسلة القيمة العالمية للسيارات الكهربائية.