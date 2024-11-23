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لامين يامال مع برشلونة
لامين يامال مع برشلونة

بسبب لامين يامال.. القبض على 3 من مشجعي ريال مدريد

23 نوفمبر، 2024 - 2:11 مساءً
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هبة بريس – وكالات

كشفت تقارير صحافية، يوم السبت، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بسبب توجيه إساءات عنصرية لنجم برشلونة لامين يامال، خلال الفوز 4-0 على غريمه ريال مدريد في شهر أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية حينها أن مهاجم برشلونة لامين يامال البالغ من العمر 17 عاماً، وهو من أصل غيني استوائي ومغربي، تعرض لإساءات عنصرية وكراهية.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة من مشجعي ريال مدريد يُعتقد أنهم أطلقوا هذه التصريحات تجاه لامين يامال ورافينيا وأنسو فاتي على وجه التحديد، تم الإشارة إليهم على أنهم “أدلوا بتصريحات معادية للأجانب وعنصرية، بالإضافة إلى إيماءات القردة”.

وأضاف التقرير: وقع الحادث عندما سجل برشلونة هدفًا وتوجه لاعبوه إلى المدرجات للاحتفال، إذ قام العديد من المشجعين في تلك اللحظة بإيماءات تشبه القردة، في إشارة إلى اثنين من اللاعبين، بالإضافة إلى التلفظ بعبارات تمييزية.

23 نوفمبر، 2024 - 2:11 مساءً
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