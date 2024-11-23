فضيحة “لارام”.. مسافر مصري يسأل عن حقيبته أضاعتها الشركة منذ سنتين
هبة بريس ـ الرباط
يبدو أن فضائح شركة الخطوط الجوية المغربية “لارام” تعدت حدود الوطن ليتم تداولها على المستوى الدولي و هو ما يجعل سمعة الشركة على المحك.
فبعد واقعة الأعطاب التي أصابت طائرات “لارام”، و بعد وقائع متكررة لحالات تأخير أو إلغاء رحلات سواءا في مطارات المملكة أو غيرها من مطارات العالم و تضييع مصالح المسافرين دون تعويض و لا حتى اعتذار، ها هو موضوع حقائب الزبائن يتجدد مما يجدد الحديث مرة أخرى بخصوص سمعة الشركة المغربية.
ففي صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ينشر المسافرون فضائح “لارام” بعدما استنفذوا جميع الحلول الودية الممكنة في ظل سوء التواصل الذي يطبع علاقة الشركة و عملائها.
المثال هنا نسوقه لمواطن مصري يدعى “س.ح” و الذي تحولت رحلته على متن إحدى طائرات “لارام” لكابوس قض مضجعه لحدود الساعة رغم أن الواقعة مرت عليها أكثر من سنتين و لم يهضمها بسبب التعامل السيء للشركة مع شكاياته المتكررة.
يقول “س.ح” في رسالته الموجهة لمسؤولي “لارام”: “ممكن بمناسبة احتفالكم، عندي حقيبة ضائعة عندكم منذ عامين، و أتواصل دائما مع الشركة دون فائدة، أتمنى لو في حد مسؤول منكم يتواصل معي”.
واقعة اختفاء و تضييع أغراض المسافرين على متن طائرات “لارام” ليست هي الإشكال في حد ذاته، رغم أن الأمر انعكس سلبا على سمعة الشركة محليا و دوليا، لكن سياسة التواصل الجامدة، سياسة الآذان الصماء التي ينهجها مسؤولي” لارام” تدعو للتساؤل: “هل ينظر مدراء الشركة للزبناء على أنهم مجرد أرقام تدر عليهم عوائد مالية و لو على حساب تضييع حققوهم و المغامرة بسمعة الشركة و الوطن الذي تمثله؟”.
6 تعليقات
فعلا وحتما واجباريا يجب إحداث تغيير جذري في مستنقع لارام لان الامر فيه تلاعب بسمعة المملكة المغربية ونعلم مدى اهمية هذا القطاع بالنسبة للسياحة التي تعد اساسا في اقتصاد المغرب ، رغم المنشآت لكن المشكلة في التسيير ، بدءا بحاملي الحقائب الذين يتسولون داخل المطار الى الاشخاص الذين يتكفلون بالامتعة وكيف يتصرفون بهمجية ثم الخدمات الرذيئة ثم انعدام المسؤولية ثم غياب المراقبة ثم الخدمات داخل الطلئرة سيئة ثم التلاعب بحجز التذاكر ثم ارتشاء الجمارك ، والامنيين ثم الفوضى امام المطار لاصحاب التاكسيات ، يعني اصبحت المسالة جوطية وليس مطارا
هل يعقل ما نسمعه علا هده الشركة من إتهامات في السرقة وماشبه دالك
يجب على الخطوط الجوية المغربية بإنقاد الموقف مما هي فيه
للأسف شركة كهده من الخطوط الجوية المغربية لايجب أن تكون في هدا المشكل ويجب أن تتوصل إلا حل ومعرفة السبب في دالك
عيب كل العيب شركة كبيرة كهده ونسمع عليها ماسمعناه يجب إنقاد الموقف ورد التقة لي زبائنها قبل فوات الأوان
ضياع حقائب المسافرين شيء عادي بالنسبة للارام زد على ذلك هزالة الخدمات والامبالات وعدم الاهتمام بشكاوى المسافرين وخير مثال على ذلك مايجري بمطار نيويورك من طرف (الفرعون) المستخدم والمدعو حسن الجعواني الذي وجهت له عدة انتقادات وشكاوى ولا احد حرك ساكنا لانه محمي
فلهذا يجب الضغط على الريس المدير العام عبر المنابر الحرة حتى يطرد هو ومن حوله ووضع اطر اكفاء مكانهم لكي يطهروا هذه الشركة من فسادها وتحسين خدماتها خصوصا والمغرب مقبل على تظاهرات عالمية