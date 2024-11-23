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صورة تعبيرية لتحويل القنب الهندي
صورة تعبيرية لتحويل القنب الهندي

مشروع معمل جديد لتحويل القنب الهندي سيرى النور بالحسيمة

23 نوفمبر، 2024 - 12:48 مساءً
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هبة بريس – الحسيمة

كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عن بدء الدراسات لبناء معمل لتحويل القنب الهندي القانوني في إقليم الحسيمة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، ومن المتوقع أن يسهم في خلق العديد من فرص العمل.

ومن المقرر تنفيذ المشروع في جماعة سيدي بوتميم التي تشهد نشاطًا لزراعة القنب الهندي غرب الإقليم، على مساحة تقدر بحوالي 1000 متر مربع.

وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قد أشرف في شتنبر الماضي على تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي في إقليم تاونات.

23 نوفمبر، 2024 - 12:48 مساءً
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‫4 تعليقات

  1. كملات دبا دارولهم أمنين ايدوزولها دبا كول واحد عندو الحق يزرعها غير الله ايدير شي تأويل انتاع الخير

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