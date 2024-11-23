انطلاق فعاليات النسخة الأولى من أيام السينما العمالية بالناظور

هبة بريس – محمد زريوح

شهدت مدينة الناظور، يوم أمس الجمعة 22 نونبر 2024، انطلاق النسخة الأولى من أيام السينما العمالية التي ينظمها الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور بشراكة مع المركز السينمائي المغربي.

عرف اليوم الأول نجاحًا لافتًا وحضورًا نوعيًا ضم نخبة من الأكاديميين والمثقفين والفنانين، إلى جانب جمهور واسع من المهتمين بالشأن الثقافي والسينمائي، ومجموعة من أبناء الطبقة العاملة بالمدينة.

افتتحت الفعاليات بمقر الاتحاد المغربي للشغل، حيث ألقيت كلمات ترحيبية ركزت على أهمية السينما كوسيلة لتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.

وتم التأكيد على شعار الدورة “جميعًا من أجل إنشاء مركب سينمائي وفني يليق بمدينة الناظور”، مما يعكس طموح المنظمين لتحفيز الاهتمام بالثقافة السينمائية في المنطقة.

و تميز اليوم الأول بتنظيم ندوة فكرية تحت عنوان “أهمية ودور السينما في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي”. أشرف على إدارتها الأستاذ محمد الوادي، وشارك فيها الدكتور سليمان البغدادي، الباحث في الأدب والترجمة، الذي استعرض الأبعاد الفكرية للسينما كوسيلة لإثراء الفكر الإنساني وتعزيز الحوار الثقافي

كما تناول الأستاذ عبد الرزاق العمري، الأستاذ الباحث والناقد السينمائي، دور السينما في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية وتأثيرها في تغيير المفاهيم المجتمعية.

الندوة عرفت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، الذين أغنوا النقاش بمداخلاتهم التي عبرت عن وعيهم بدور السينما كأداة للتعبير عن قضايا المجتمع ومعالجة تحدياته. الحضور أثنى على جودة التنظيم وأهمية المواضيع التي تناولتها الندوة، والتي أظهرت مدى الحاجة إلى ترسيخ الثقافة السينمائية في المنطقة.

اختتم اليوم الأول بحفلة شاي أتيحت خلالها الفرصة للحاضرين للتواصل وتبادل الآراء مع المشاركين والضيوف، في أجواء ودية ساعدت على تعميق النقاشات وتعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الثقافيين.

تُعد هذه البداية المميزة مؤشرًا إيجابيًا على نجاح النسخة الأولى من أيام السينما العمالية التي تستمر على مدى الأيام المقبلة، ببرنامج غني يتضمن عروض أفلام وندوات وحوارات تسلط الضوء على دور السينما في تعزيز الوعي المجتمعي والثقافي، وتساهم في تحفيز النقاش حول قضايا الطبقة العاملة.

تشكل هذه التظاهرة خطوة نوعية نحو تعزيز الحضور الثقافي والسينمائي في الناظور، وتهدف إلى إرساء دعائم مشروع مستقبلي يتمثل في إنشاء مركب سينمائي وفني يليق بالمكانة الثقافية للمدينة، ويعكس تطلعات سكانها نحو فضاء ثقافي يلبي احتياجاتهم.