بركة: “الوزارة تعمل على تعلية عدد من السدود للرفع من حجم حقينتها”
هبة بريس ـ متابعة
أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن هناك جهودا كبيرة تبذل لتنقية السدود من الأوحال و الترسبات العالقة و كذا لتحديث البنية التحتية و تأهيل السدود المائية.
بركة و في معرض جوابه على سؤال برلماني، أوضح بأنه تم اللجوء لتعلية عدد من السدود قصد الرفع من حقينتها و هو أمر مهم سيساعد على مضاعفة الحقينة المخزنة مستقبلا.
و شدد وزير التجهيز و الماء على أن التوحل و الترسبات العالقة من بين الإكراهات التي تواجه تدبير الموارد المائية ببلادنا و الوزارة واعية بهذا الأمر و تعمل قدر الإمكان على إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال.
2 تعليقات
يجب مراقبتها بي استمرار وتنظيفها من الأوحال وماشبه دالك
هده المياه المخزة بي هده السدود يجب أن تكون عليها مراقبة مستمرة من نظافتها فهي معرضة حتى بالحيوانات البرية لربما تغرق بها وتموة بها