بركة: “الوزارة تعمل على تعلية عدد من السدود للرفع من حجم حقينتها”

هبة بريس ـ متابعة

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن هناك جهودا كبيرة تبذل لتنقية السدود من الأوحال و الترسبات العالقة و كذا لتحديث البنية التحتية و تأهيل السدود المائية.

بركة و في معرض جوابه على سؤال برلماني، أوضح بأنه تم اللجوء لتعلية عدد من السدود قصد الرفع من حقينتها و هو أمر مهم سيساعد على مضاعفة الحقينة المخزنة مستقبلا.

و شدد وزير التجهيز و الماء على أن التوحل و الترسبات العالقة من بين الإكراهات التي تواجه تدبير الموارد المائية ببلادنا و الوزارة واعية بهذا الأمر و تعمل قدر الإمكان على إيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال.