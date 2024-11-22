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“سجن القنيطرة”..لا قمل ولاحشرات بين السجناء

22 نوفمبر، 2024 - 8:46 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نفت إدارة السجن المحلي بالقنيطرة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن “انتشار كثيف للقمل وحشرات غير معروفة” بين السجناء داخل المؤسسة. وأكدت في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا صحة لها.

وأوضح البيان أن الإدارة تولي اهتمامًا دائمًا بنظافة الغرف وتوفير مواد النظافة الشخصية لجميع النزلاء، بما في ذلك الوافدون الجدد، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل أي شكاوى من السجناء أو عائلاتهم بهذا الشأن.

كما ذكر البيان أن أماكن الإيواء تخضع لمراقبة مستمرة من قبل الإدارة والطاقم العامل، ولم يتم رصد أي انتشار غير طبيعي للحشرات المزعومة.

وأشار البيان إلى أن السجن خضع مؤخرًا لحملة تفتيش مفاجئة من قبل لجنة مركزية، ولم يتم العثور على أي نوع من الحشرات داخل غرف الإيواء.

واختتمت الإدارة توضيحها بالتأكيد على التزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة للنزلاء، داعيةً الجميع إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها لتفادي نشر الأخبار المضللة.

22 نوفمبر، 2024 - 8:46 مساءً
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