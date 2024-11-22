وجدة .. تكريم قضاة وموظفين بالمحكمة الإبتدائية الإدارية

هبة بريس – أحمد المساعد

نظمت أسرة العدالة بالمحكمة الإبتدائية الإدارية بوجدة، صباح اليوم الجمعة 22 نونبر الجاري، بمقر المحكمة الإدارية حفلا تكريميا على شرف القضاة والموظفين المتنقلين للعمل بمحاكم أخرى، عرفانا بمجهوداتهم وعطائهم خلال فترة عملهم بهذه المحكمة بحضور رئيسي المحكمة الإبتدائية والإستئناف بوجدة وعدد من الشخصيات القضائية والمدنية.

وفي كلمة بالمناسبة، اثنى الأستاذ المصطفى الريفي رئيس المحكمة الإبتدائية الإدارية بوجدة بمجهودات القضاة والموظفين المنتقلين للعمل بمحاكم أخرى وعطائهم في سبيل تجويد العدالة والخدمات المقدمة للمرتفقين وعطائهم خلال فترة عملهم بهذه المحكمة.

كما تلت كلمات اخرى في حق المكرمين من طرف الاستاذ عمر الصادق بإسم القضاة، و احمد الطالبي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، ومحمد لحبيب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق، وكلمة اخرى بالنيابة عن نقيب هيئة المحامين بوجدة، ثم كلمة مؤثرة للدكتور المصطفى بوزيان الرئيس السابق للمحكمة الإبتدائية الإدارية بوجدة.

وتم تزويع الدروع التذكارية والشواهد التقديرية على المحتفى بهم ويتعلق كل من ذ المصطفى بوزياني، ذ مراد ناصري، ذ توفيق الأطراسي، ذ عبد الجليل لعروسي، ذ محمد فليل، خديجة مهلة، جمال الكندالي.