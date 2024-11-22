فضيحة تهز ريال مدريد: أزمة “سكاي بار” في بيرنابيو

هبة بريس – رياضة

كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة داخل نادي ريال مدريد مرتبطة بمشروع “سكاي بار”، الذي يمثل جزءًا رئيسيًا من تطوير ملعب سانتياغو بيرنابيو.

المشروع الذي كان من المفترض أن يدرّ أكثر من 15 مليون يورو سنويًا يواجه تأخيرات بسبب مشكلات قانونية ومالية مع الشركة المكلفة بإدارته.

اختيار شركة غير مؤهلة يثير الجدل

أوضحت صحيفة ماركا أن إدارة ريال مدريد تعاقدت في يوليوز 2023 مع شركة “أنستيا غورميه هوستيليريا”، رغم أنها تأسست حديثًا برأس مال محدود يبلغ 3000 يورو، ودون خبرة سابقة. هذا القرار أثار استغراب الشركات الكبرى التي تقدمت بعروض لتشغيل الفضاء.

ديون وتهم بالاحتيال تعرقل المشروع

تراكمت على “أنستيا” ديون بقيمة 4 ملايين يورو تجاه الموردين، مما حال دون الحصول على الوثائق اللازمة لتشغيل “سكاي بار”. بالإضافة إلى ذلك، لم تُستخدم مقدمات مالية كبيرة من شركات مثل “شويبس” لتمويل الأعمال، مما زاد من الشكوك حول إمكانية وقوع عملية احتيال.

ريال مدريد يتحرك لاستعادة المشروع

استحوذت مجموعة “خيريزانو غارسيا-ديلغادو” على 51% من أسهم “أنستيا” ووعدت بضخ 6 ملايين يورو، لكنها لم تفِ بالتزامها، مما دفع النادي إلى بدء إجراءات قانونية لفسخ العقد واستعادة إدارة الفضاء.

مستقبل “سكاي بار” في يد القضاء

حتى الآن، لا يزال “سكاي بار” مغلقًا، وألغيت فعاليات عديدة كانت مقررة قبل حفلات المغنية تيلور سويفت في مايو 2024. ويسعى النادي لحل الأزمة سريعًا واختيار شركة موثوقة لضمان افتتاح الفضاء قريبًا.