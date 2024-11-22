راتب أشرف حكيمي الجديد بعد التمديد مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة 22 نونبر، عن تفاصيل عقد أشرف حكيمي الجديد مع باريس سان جيرمان، والذي يشمل تمديدًا حتى عام 2029 وزيادة كبيرة في راتبه، ليؤكد النادي الباريسي التزامه بالحفاظ على خدمات أحد أبرز لاعبيه.

تفاصيل عقد حكيمي وراتبه الجديد

انضم أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان في 2021 قادمًا من إنتر ميلان، ومنذ ذلك الحين أصبح ركيزة أساسية في الفريق.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب“، فإن النجم المغربي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو بموجب العقد الجديد، بزيادة تقارب 40% عن راتبه السابق البالغ 8.86 مليون يورو.

بهذا الأجر، ينضم حكيمي إلى قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في النادي، والتي تضم:

ماركينيوس : 14 مليون يورو

: 14 مليون يورو ميلان سكرينيار : 13.5 مليون يورو

: 13.5 مليون يورو عثمان ديمبيلي: 13.44 مليون يورو

دور قيادي داخل وخارج الملعب

أشاد مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، بالدور القيادي لحكيمي، مشيرًا إلى تأثيره المتزايد داخل غرفة الملابس ومع منتخب المغرب. وقال إنريكي: “إنه يكتسب المزيد من النفوذ، وهو قائد داخل وخارج الملعب. هذا أمر إيجابي للغاية للفريق”.

أداء مميز في الموسم الحالي

في الموسم الجاري، واصل حكيمي تقديم أداء مميز، حيث شارك في 13 مباراة بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، مما يعكس قيمته الكبيرة كلاعب حاسم في تشكيلة الفريق.

خطوة لضمان الاستقرار في باريس سان جيرمان

جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي لتعزيز الاستقرار وتجديد عقود لاعبيه الأساسيين. وذكرت تقارير أن النادي يدرس تمديد عقود لاعبين آخرين مثل جيانلويجي دوناروما، ماركو أسينسيو، أرناو تيناس، وبريسنيل كيمبيمبي.

يُعد أشرف حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، واحدًا من أفضل الأظهرة في العالم، بفضل أدائه الثابت وتطوره المستمر مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب.

ويعكس تمديد عقده التزام النادي ببناء فريق قوي ينافس على جميع الألقاب المحلية والقارية.