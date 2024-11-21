أشرف حكيمي يتفوق على 14 منتخبًا إفريقيًا

هبة بريس – رياضة

تفوق المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، على 14 منتخبًا إفريقيًا تأهلت لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، تبلغ القيمة التسويقية لحكيمي حاليًا 60 مليون يورو، ما يجعلها تتجاوز قيمة منتخبات إفريقية عدة مثل تونس وأنغولا وجنوب أفريقيا.

المنتخبات التي تفوق عليها حكيمي في القيمة التسويقية

تشير البيانات إلى أن منتخبات تونس وأنغولا (53 مليون يورو لكل منهما)، جنوب أفريقيا (35 مليون يورو)، والغابون (33 مليون يورو)، وغيرها من المنتخبات مثل موزمبيق وزيمبابوي وجزر القمر، جاءت أقل من قيمة المدافع المغربي.

موقع حكيمي في قائمة أغلى اللاعبين عالميًا وإفريقيًا

يحتل حكيمي المركز 58 عالميًا بين أغلى اللاعبين، بقيمة تسويقية تصل إلى 60 مليون يورو، خلف النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

حكيمي يرفع قيمة أسود الأطلس

ساهمت القيمة المرتفعة لحكيمي في جعل منتخب المغرب أغلى منتخب إفريقي يشارك في أمم أفريقيا 2025، بقيمة إجمالية بلغت 333 مليون يورو، يشكل حكيمي 18% منها.

موسم مثالي لحكيمي مع باريس سان جيرمان

يعيش حكيمي موسمًا مميزًا مع باريس سان جيرمان، حيث يُصنف كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي حتى الآن، بتقييم 7.93 وفقًا لـ”سوفا سكور”.

ورغم المفاوضات الجارية لتمديد عقده مع النادي الباريسي، لا تزال هناك شائعات عن اهتمام أندية مثل ريال مدريد، ليفربول، ومانشستر سيتي بضمه الصيف المقبل.