فرنسا تطالب الجزائر بتوضيحات حول اختفاء بوعلام صنصال

هبة بريس

أثار اختفاء الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي انتقد تاريخ الجزائر في العديد من أعماله، جدلاً واسعاً وأدى إلى تحرك السلطات الفرنسية بشكل عاجل.

اختفى الكاتب عن الأنظار بعد مغادرته باريس متجهاً إلى الجزائر يوم السبت الماضي، مما أثار تساؤلات حول مصيره.

توجه صنصال إلى الجزائر برفقة صحافي، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أنه تم اعتقاله بشكل غير معلن فور وصوله، وهو ما أثار القلق بين أوساط السياسيين والنشطاء الفرنسيين.

لم تتمكن السفارة الفرنسية في الجزائر من تحديد مكان الكاتب، مما دفعها إلى تحريك القنصلية الفرنسية لمتابعة الملف ومعرفة تفاصيل اختفائه.

هذا الغموض دفع كل من رئاسة الجمهورية الفرنسية ووزارة الخارجية إلى إصدار بيانات تعبر عن قلقهما الشديد من هذه الحادثة، وأشارتا إلى أنهما بصدد اتخاذ إجراءات دبلوماسية جديدة، بما في ذلك الاتصال المباشر مع الرئاسة الجزائرية لمتابعة القضية.